Amazon annonce qu'il va investir plus de 15 milliards d'euros en France sur trois ans

Le géant américain de l'e-commerce Amazon a annoncé mardi investir plus de 15 milliards d'euros en France sur trois ans, avec à la clé la création de plus de 7.000 emplois en CDI ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le géant américain de l'e-commerce Amazon a annoncé mardi investir plus de 15 milliards d'euros en France sur trois ans, avec à la clé la création de plus de 7.000 emplois en CDI, selon un communiqué de presse transmis à l'AFP.

Ces montants seront injectés dans la construction de nouveaux sites logistiques, le développement des capacités de cloud et d'intelligence artificielle ainsi que la consolidation du réseau existant, a précisé Amazon.

Cet investissement est "le plus gros" dans le pays "à date", souligne Amazon, qui rappelle que depuis 2010, l'entreprise a investi plus de 30 milliards d'euros en France.

"Les créations d'emplois débuteront dès 2026, avec l'ouverture prochaine de trois centres de distribution", selon le logisticien: 1.000 CDI seront créés à Illiers-Combray (Eure-et-Loir), 1.000 également à Beauvais (Oise), et 3.000 autres à Colombier-Saugnieu (Rhône).

Et fin 2027 sera lancé un centre de distribution à Ensisheim, dans le Haut-Rhin, entraînant la création de 2.000 CDI, indique Amazon.

Ces investissements se traduiront "par des livraisons plus rapides, un choix plus large et des prix bas accessibles partout en France et une empreinte environnementale réduite grâce à un réseau logistique de proximité", a déclaré Jean-Baptiste Thomas, directeur général d'Amazon en France, cité dans le communiqué.

Ils "bénéficieront directement aux territoires, avec plus de 7.000 emplois en CDI créés, et aux entreprises françaises qui s'appuient sur notre place de marché, nos technologies, et nos solutions cloud et d’IA pour se développer", s'est-il encore réjoui.

Créé en 1994, Amazon mise depuis longtemps sur la France, le troisième pays à l'international où il s'est lancé en dehors des Etats-Unis, après l'Allemagne et le Royaume-Uni.