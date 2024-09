Aluminium: Constellium inaugure sa nouvelle usine de recyclage près de Colmar

Le groupe Constellium a inauguré mardi à Neuf-Brisach (Haut-Rhin) sa nouvelle usine de recyclage d'aluminium sur un site déjà existant, un investissement de 130 millions d'euros qui va quasiment doubler sa capacité de recyclage du métal très demandé pour la transition énergétique.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le nouveau centre, qui a bénéficié d'aides du plan de relance français, "augmentera de 130.000 tonnes supplémentaires", soit 75%, son volume d'aluminium recyclé issu de chutes provenant de l'industrie automobile ou de canettes alimentaires usagées, a indiqué le groupe mardi matin.

L'investissement porte à 735.000 tonnes la capacité de recyclage globale de Constellium, géant international de l'aluminium, lointain rejeton du démantèlement du français Pechiney. Sa principale usine de recyclage est située aux Etats-Unis.

L'aluminium, l'un des matériaux de base dans la construction avec l'acier et le béton, est aussi un matériau qui fait l'objet d'une grande demande pour la transition énergétique puisqu'il conduit l'électricité, l'énergie appelée à remplacer progressivement les énergies fossiles qui perturbent le climat.

Mais l'aluminium primaire (non recyclé) est aussi l'un des métaux les plus émissifs de gaz à effet de serre, comme le CO2, qui font augmenter les températures sur la planète.

La nouvelle usine devrait ainsi permettre à Constellium d'afficher une réduction de ses émissions tout en continuant de produire le métal.

Ses clients, essentiellement les industriels de l'emballage alimentaire (canettes de boisson ou boîtes de conserve) et de l'automobile, sont eux-mêmes très demandeurs de matériaux recyclés pour faire baisser leur propre empreinte carbone.

Au total, Constellium estime que la nouvelle usine permettra de contribuer à une réduction "d'environ 400.000 tonnes" d'émissions de gaz à effet de serre, sans préciser s'il s'agit des siennes en propre ou si ce chiffre comprend aussi celles de ses clients.

Le groupe affiche l'amibition de réduire l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre de 30% en 2030 par rapport à 2021 et d'augmenter la part des matières recyclées à plus de 50% d'ici à 2030.

L'usine de Neuf-Brisach, créée en 1967, est l'une des plus grandes usines de Constellium, avec environ 1.600 salariés et une capacité totale de production d'aluminium de 450.000 tonnes par an.

Fleuron des Trente Glorieuses, née Cégédur-Pechiney dans les années 60, devenue Rhenalu puis Alcan et Rio Tinto, avant de renaître sous le nom de Constellium, elle produisait jusqu'à aujourd'hui 400 tonnes d'aluminium recyclé chaque jour.