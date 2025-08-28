Altice France: abonnés et chiffre d'affaires en recul au deuxième trimestre

Le groupe de télécommunications Altice France, maison mère de l'opérateur SFR, a vu son chiffre d'affaires reculer au deuxième trimestre, tandis que le nombre de ses abonnés a également baissé, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Les ventes de l'opérateur ont chuté de 9% sur un an, tombant à 2,3 milliards d'euros, pénalisées par un repli dans les segments du mobile (-11,3%) et des équipements (-14,4%).

Le résultat brut d'exploitation, principal indicateur de rentabilité, a quant à lui plongé de 10,8%, à 801 millions d'euros.

Sur la période, le groupe du milliardaire Patrick Drahi a enregistré une baisse du nombre de ses abonnés, avec 19,3 millions de clients mobiles et 6,1 millions de clients fixes.

Un an plus tôt, le groupe comptait 19,6 millions de clients mobiles et 6,2 millions de clients fixes.

L'entreprise, qui a conclu en février un accord avec ses créanciers pour réduire sa dette colossale, a obtenu début août l'approbation du tribunal des activités économiques (ex-tribunal de commerce) de Paris pour finaliser son plan de sauvegarde accélérée.

Il devrait aboutir le 1er octobre à une réduction de dette de plus de 8 milliards d'euros, pour atteindre 15,5 milliards d'euros.

En parallèle, Altice France fait l'objet depuis plusieurs mois de nombreuses rumeurs concernant une possible vente de son opérateur SFR et de ses autres actifs.

Jeudi, à l'occasion de la publication des résultats du groupe Iliad, qui détient l'opérateur Free, son directeur général Thomas Reynaud a dit avoir mené des "discussions très préliminaires" au mois de juin au sujet d'une possible vente d'Altice France, sans préciser les autres autres parties impliquées.

En mai, la directrice générale d'Orange, Christel Heydemann, avait indiqué pour sa part que son groupe ne serait pas "à la manœuvre" dans l'hypothèse d'une cession de SFR, mais elle n'avait pas écarté un potentiel intérêt pour certains actifs.

Fin juillet, Bouygues Telecom et SFR avaient par ailleurs annoncé leur entrée en négociations exclusives avec l'entreprise d'infrastructures télécoms américaine Phoenix Tower International pour lui céder leur société commune Infracos.

Altice France avait indiqué dans un communiqué que cette vente devrait lui rapporter "environ 480 millions d'euros" de liquidités brutes, somme que le groupe compte consacrer à la réduction de sa dette.