Alors que la conférence de Jackson Hole s'ouvre, trois responsables de la Fed mettent en garde contre l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires de la présidente de la Fed de Cleveland aux paragraphes 1, 6 à 9)

* Le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, estime que la politique de taux ne permet pas d'exercer la modération économique nécessaire

* Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, s’inquiète d’une éventuelle nouvelle hausse de l’inflation

* Beth Hammack, de la Fed, affirme qu'elle reste prête à relever les taux pour lutter contre l'inflation

par Michael S. Derby

Trois responsables de la Réserve fédérale ont fait part jeudi de leurs inquiétudes persistantes concernant le contexte inflationniste aux États-Unis, alors que les responsables de la banque centrale se réunissaient à Jackson Hole, dans le Wyoming, à l'occasion du symposium économique annuel très suivi organisé par la Fed de Kansas City.

« L’inflation reste tenace et persistante, et nous devons continuer à trouver des moyens de la maîtriser » pour la ramener à 2 %, a déclaré Jeffrey Schmid, président de la Fed de Kansas City, sur CNBC en marge de la conférence. Il a fait remarquer que le taux directeur actuel de la banque centrale américaine, maintenu dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % lors de la réunion des 28 et 29 juillet, ne semblait pas restrictif. « Je ne vois pas ce que nous restreignons actuellement avec la politique de taux que nous menons aujourd’hui », a déclaré Schmid. Schmid, qui s’était récemment prononcé en faveur d’une hausse des taux afin de contribuer à ramener l’inflation à l’objectif de 2 % de la Fed, a semblé indiquer qu’il resterait favorable à une telle orientation, estimant que la politique monétaire ne parvient pas à contrer les pressions actuelles sur les prix. Mais même ainsi, interrogé sur les perspectives d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Fed des 15 et 16 septembre, il a déclaré: « Je pense que nous avons besoin d’un peu plus d’informations. Ce que j’essaie de comprendre, c’est le volet « demande » qui alimente à la fois la croissance et l’inflation. »

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, s’exprimant également sur CNBC, s’est montrée tout aussi préoccupée par l’inflation et a réitéré sa volonté constante d’agir pour ramener les pressions sur les prix à un niveau acceptable.

« Je ne veux pas préjuger de quoi que ce soit », a déclaré Hammack, « mais je pense que le moment est venu d’agir. »

Hammack, l’une des trois responsables de la Fed à s’être prononcée en faveur d'une hausse des taux lors de la réunion du mois dernier, a déclaré que l’inflation dépassait l’objectif fixé depuis plus de cinq ans et que la politique monétaire ne prenait actuellement aucune mesure pour freiner l’économie afin de réduire les pressions sur les prix.

La présidente de la Fed de Cleveland a indiqué qu’elle entendait de plus en plus de personnes de son entourage s’inquiéter de l’inflation et qu’elle craignait que plus cette tendance perdure, plus le risque pour la crédibilité de la banque centrale est grand. Les informations provenant de ses contacts locaux suggèrent que « nous commençons à voir cette mentalité inflationniste » s’ancrer dans l’économie. « Je ne pense pas que nous en soyons encore là, mais c’est ce que je veux m’assurer d’éviter », a déclaré Hammack.

De son côté, le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que sa plus grande crainte à court terme restait que l’inflation ne soit pas maîtrisée. « Tout le monde devrait être sur le qui-vive », a déclaré Goolsbee lors du podcast « Rapid Response » . « On parle beaucoup du pouvoir d’achat, et nous ferions bien d’y prêter attention, car si l’inflation recommence à grimper, il sera très difficile de s’en débarrasser. » Goolsbee a souligné que la hausse des coûts énergétiques liée à la guerre en Iran et les fluctuations constantes des droits de douane imposés par l’administration Trump constituent également une source de préoccupation, car elles pèsent sur les ménages dans un contexte d’inflation déjà inacceptable. Il a ajouté qu’il existait un risque que le public en vienne à considérer que les pressions sur les prix, supérieures à l’objectif, ne sont pas près de disparaître.

Le président de la Fed de Chicago a toutefois noté que la tendance récente de l’inflation sur trois mois « ne semble pas catastrophique ». Interrogé sur ses perspectives concernant les taux d’intérêt, Goolsbee a déclaré que le taux directeur de la Fed pourrait être abaissé à terme s’il apparaissait clairement que l’inflation revenait vers le niveau de 2 %.

« Si vous évoluez dans un secteur très sensible aux taux d’intérêt, je vous conseillerais de surveiller les données » et de « ne pas vous laisser trop influencer par ce que dit le marché » concernant les perspectives de politique monétaire, a-t-il déclaré dans ce podcast.

L'ATTENTION SE PORTE SUR LE DISCOURS DE WARSH Les dirigeants des banques régionales de la Fed se sont exprimés au lendemain de la publication par le gouvernement de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), principal indicateur d’inflation de la banque centrale, qui s’est établi à 3,7 % sur les douze mois clos en juillet , un niveau identique à celui observé en juin mais en baisse par rapport à la hausse de 4,1 % en glissement annuel enregistrée en mai.

Les réactions des économistes face à ces données ont été mitigées: certains ont estimé que ce résultat solide plaidait en faveur d’une hausse des taux le mois prochain, tandis que d’autres ont jugé qu’il maintenait la perspective d’un resserrement à un moment donné cette année. Les marchés à terme penchent contre une hausse lors de la prochaine réunion, mais estiment qu’il y a de fortes chances qu’elle ait lieu d’ici la fin de 2026. Le président de la Fed, Kevin Warsh , doit prendre la parole vendredi lors du symposium de Jackson Hole. Beaucoup espèrent qu’il donnera des indications sur les perspectives de politique monétaire, mais ces attentes sont tempérées par le fait que le nouveau dirigeant de la banque centrale américaine est opposé à la fourniture d’orientations fermes sur les taux et s’est même abstenu, au milieu d’une controverse grandissante, d’expliquer comment il parvient à ses décisions de politique monétaire.

Plusieurs responsables de la Fed ont déclaré ces dernières semaines que des hausses de taux étaient nécessaires pour réduire l’inflation, ou ont au moins laissé entrevoir une ouverture à cette voie.

Dans ses propos tenus dans un podcast, Goolsbee a également souligné qu’une série d’attaques politiques contre la Fed, qui caractérisent les relations entre le président Donald Trump et la banque centrale, « me met sur les nerfs ». Dans les pays où les autorités politiques s’ingèrent dans les choix de politique monétaire, « l’inflation revient en force », a-t-il déclaré.