Alors que la conférence de Jackson Hole s'ouvre, trois responsables de la Fed lancent des mises en garde contre l'inflation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires sur l'inflation des présidents des Fed de Cleveland et de Boston aux paragraphes 10 et 16)

* Le président de la Fed de Kansas City, M. Schmid, estime que la politique de taux ne permet pas d’exercer la modération économique nécessaire

* Le président de la Fed de Chicago, M. Goolsbee, s'inquiète d'une éventuelle nouvelle hausse de l'inflation

* La présidente de la Fed de Cleveland, Mme Hammack, affirme qu'elle reste prête à relever les taux pour lutter contre l'inflation

par Michael S. Derby

Les responsables de la Réserve fédérale ont fait part jeudi de leurs inquiétudes persistantes concernant la situation de l’inflation aux États-Unis, alors que les banquiers centraux se réunissaient à Jackson Hole, dans le Wyoming, à l’occasion du symposium économique annuel très suivi organisé par la Fed de Kansas City.

« L’inflation reste tenace et persistante, et nous devons continuer à trouver des moyens de la maîtriser » pour la ramener à 2 %, a déclaré le président de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, sur CNBC en marge de la conférence. Il a noté que le taux directeur actuel de la banque centrale américaine, qui a été maintenu dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 % lors de la réunion des 28 et 29 juillet, ne semblait pas restrictif. « Je ne sais pas ce que nous restreignons actuellement avec la politique de taux que nous menons aujourd’hui », a déclaré M. Schmid. M. Schmid, qui s’était récemment prononcé en faveur d’une hausse des taux afin de ramener l’inflation à l’objectif de 2 % de la Fed, a semblé indiquer qu’il resterait favorable à une telle voie, estimant que la politique monétaire ne parvient pas à contrer les pressions actuelles sur les prix. Mais malgré tout, interrogé sur les perspectives d’une hausse des taux lors de la réunion de politique monétaire de la Fed des 15 et 16 septembre, il a déclaré: « Je pense que nous avons besoin d’un peu plus d’informations. Ce que j’essaie de comprendre, c’est le volet « demande » qui est à l’origine à la fois de la croissance et de l’inflation. »

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, s’exprimant également sur CNBC, s’est montrée tout aussi préoccupée par l’inflation et a réitéré sa volonté constante d’agir pour ramener les pressions sur les prix à un niveau acceptable.

« Je ne veux pas préjuger de quoi que ce soit », a déclaré Mme Hammack, « mais je pense que le moment est venu d’agir. » Mme Hammack, l’une des trois responsables de la Fed à s’être opposée à l e lors de la réunion du mois dernier en faveur d’une hausse des taux, a indiqué que l’inflation était supérieure à l’objectif depuis plus de cinq ans et que la politique monétaire ne prenait actuellement aucune mesure pour freiner l’économie afin de réduire les pressions sur les prix.

La présidente de la Fed de Cleveland a indiqué qu’elle entendait de plus en plus de voix parmi ses interlocuteurs s’inquiéter de l’inflation et qu’elle craignait que plus cette tendance perdure, plus le risque pour la crédibilité de la banque centrale soit grand. Les informations provenant de ses interlocuteurs locaux suggèrent que « nous commençons à voir cette mentalité inflationniste » s’ancrer dans l’économie. « Je ne pense pas que nous en soyons encore là, mais c’est ce que je veux m’assurer d’éviter », a déclaré Mme Hammack.

Dans une interview ultérieure accordée à Fox Business Network, Mme Hammack a déclaré qu’elle estimait que le marché de l’emploi était en équilibre et qu’il semblait peu probable que la banque centrale américaine atteigne son objectif en matière de pression sur les prix, même d’ici l’année prochaine. « Je prévois que l’inflation s’établira cette année autour de 3 % et je pense que nous ne ferons pas de progrès significatifs l’année prochaine. Je pense que nous atteindrons peut-être, au mieux, un taux se situant autour de 2,5 % », a déclaré Mme Hammack dans l’émission « Big Money Show » de la chaîne.

« SURVEILLER LES CHIFFRES »

Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré que sa plus grande crainte à court terme restait que l’inflation ne soit pas maîtrisée.

« Tout le monde devrait être sur le qui-vive », a déclaré M. Goolsbee dans le podcast « Rapid Response ». « On parle beaucoup du pouvoir d’achat, et nous ferions bien d’y prêter attention, car si l’inflation recommence à grimper, il sera très difficile d’en venir à bout. » M. Goolsbee a souligné que la hausse des coûts énergétiques liée à la guerre en Iran et les fluctuations constantes des droits de douane imposés par l’administration Trump constituent également un sujet de préoccupation, car elles pèsent sur les ménages dans un contexte d’inflation déjà inacceptable. Il a ajouté qu’il existait un risque que l’opinion publique en vienne à considérer que les pressions sur les prix, supérieures à l’objectif, ne disparaîtront pas.

Le président de la Fed de Chicago a toutefois noté que la tendance récente de l’inflation sur trois mois « ne semble pas catastrophique ». Interrogé sur ses perspectives concernant les taux d’intérêt, M. Goolsbee a déclaré que le taux directeur de la Fed pourrait être abaissé à terme s’il s’avérait que l’inflation revenait vers le niveau de 2 %.

« Si vous évoluez dans un secteur très sensible aux taux d’intérêt, je vous conseillerais de surveiller les données » et de « ne pas vous laisser trop influencer par ce que dit le marché » concernant les perspectives de politique monétaire, a-t-il déclaré dans ce podcast. S’adressant à Reuters à Jackson Hole, la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a qualifié les dernières données sur l’ , d’« mitigées » et a souligné que « mon scénario principal continue de tabler sur une dés progressive » dans un contexte de politique monétaire qu’elle juge légèrement restrictive.

L'ATTENTION SE PORTE SUR LE DISCOURS DE WARSH Les dirigeants des banques régionales de la Fed se sont exprimés au lendemain de la publication par le gouvernement de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), principal indicateur d’inflation de la banque centrale, qui s’est établi à 3,7 % sur les douze mois clos en juillet , un niveau identique à celui observé en juin mais en baisse par rapport à la hausse de 4,1 % en glissement annuel enregistrée en mai.

Les réactions des économistes face à ces données ont été mitigées: certains ont estimé que ce résultat solide plaidait en faveur d’une hausse des taux le mois prochain, tandis que d’autres ont jugé qu’il maintenait la perspective d’un resserrement à un moment donné cette année. Les marchés à terme penchent contre une hausse lors de la prochaine réunion, mais estiment qu’il y a de fortes chances qu’elle intervienne d’ici la fin de 2026. Le président de la Fed, Kevin Warsh , doit prendre la parole vendredi lors du symposium de Jackson Hole. Beaucoup espèrent qu’il donnera des indications sur les perspectives de politique monétaire, mais ces attentes sont tempérées par le fait que le nouveau dirigeant de la banque centrale américaine est opposé à la fourniture d’orientations fermes sur les taux et s’est même abstenu, au milieu d’une controverse grandissante, d’expliquer comment il parvient à ses décisions de politique monétaire.

Plusieurs responsables de la Fed ont déclaré ces dernières semaines que des hausses de taux étaient nécessaires pour réduire l’inflation, ou ont au moins laissé entrevoir une ouverture à cette voie.

Dans ses propos tenus lors d’un podcast, M. Goolsbee a également souligné qu’une série d’attaques politiques contre la Fed, qui caractérisent les relations entre le président Donald Trump et la banque centrale, « me met sur les nerfs ». Dans les pays où les autorités politiques s’ingèrent dans les choix de politique monétaire, « l’inflation revient en force », a-t-il déclaré.