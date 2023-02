Alopécie, ce qu’il faut savoir sur la maladie d’Édouard Philippe

« J'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils ne reviendront plus. Ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu. Mes cheveux tombent aussi. La moustache est partie. » Au micro de BFMTV, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe s'est confié sur l'alopécie dont il souffre. Mais de quoi s'agit-il ?

L'alopécie n'est pas une maladie, mais un symptôme, celui de la perte des cheveux. Derrière ce terme général peuvent se cacher certaines raisons non pathologiques (comme une cicatrice sur le crâne qui est une zone d'alopécie) ou certaines maladies. Dans le cas d'Édouard Philippe, il s'agit très certainement d'une maladie auto-immune, la pelade, qui ne représente pas de danger pour la santé.

Édouard Philippe, la tête de l'emploi

En France, environ 2 % de la population a souffert, souffre ou souffrira de pelade. Dans ce cas, les défenses immunitaires se retournent vers l'organisme et s'attaquent aux follicules pileux. Les raisons de la pelade ne sont pas clairement connues, il existe une composante héréditaire. Certaines maladies favorisent l'apparition de la pelade, comme le diabète de type 1, le vitiligo, la polyarthrite rhumatoïde, etc. « Les causes d'apparition de la pelade sont encore obscures. On incrimine souvent le stress, mais cette pathologie figure dans le code génétique des patients et se manifeste par des épisodes de poussée », détaille Catherine Tormo, présidente de l'association La Tresse, fondée

... Source LePoint.fr