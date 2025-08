Allocation de rentrée scolaire : 5 infos importantes sur l'ARS versée par la CAF

Quand sera versé l'ARS et quel sera son montant cette année ? ( Crédits photo: © Richard Villalon - stock.adobe.com)

Montant, date de versement, conditions à remplir… vous vous posez des questions sur l'Allocation de rentrée scolaire (ARS) ? Retrouvez tout ce qu'il y a à savoir sur cette aide financière en 5 points clé.

Chaque année, l'Allocation de rentrée scolaire, ou ARS, est versée par la Caisse d'allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) aux parents d'enfants scolarisés âgés de 6 à 18 ans. Un coup de pouce financier qui leur permet notamment d'acheter les fournitures scolaires nécessaires lors de la rentrée de septembre. Qui peut en profiter ? Quelle est la somme allouée ? Quand l'ARS est-elle versée ? Toutes les réponses à vos questions.

1. Une aide financière soumise à des conditions de revenus

Pour pouvoir profiter de l'Allocation de rentrée scolaire, les ressources des parents ne doivent pas dépasser un certain montant, que le versement soit effectué par la CAF ou par la MSA. Des conditions de revenus qui dépendent de la composition du foyer, et plus particulièrement du nombre d'enfants à charge.

Le revenu fiscal de référence du foyer lors de l'année n-2 ne doit ainsi pas dépasser 28 444 euros pour un enfant, 35 008 euros pour deux enfants ou encore 41 572 euros pour trois enfants afin de pouvoir bénéficier de l'ARS. Au titre de l'année 2025, les ressources prises en compte sont celles déclarées en 2023.

2. Le montant de l'ARS revalorisé de 1,7 % en 2025

Alors que le prix des fournitures scolaires a grimpé d'environ 2 % selon l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, le montant de l'ARS a enregistré une progression légèrement inférieure. En 2025, le montant de l'Allocation de rentrée scolaire a ainsi été rehaussé de 1,7 %. Il est désormais possible d'obtenir une aide financière d'un montant de 423,48 euros pour les enfants âgés de 6 à 10 ans, de 446,85 euros entre 11 et 14 ans et de 462,33 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans.

3.L'Allocation de rentrée scolaire versée le 5 ou le 19 août

En France métropolitaine, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, le versement de l'Allocation de rentrée scolaire est prévu le mardi 19 août. En raison des délais interbancaires, un décalage de quelques jours peut néanmoins retarder l'apparition de cette somme d'argent sur le compte en banque du bénéficiaire. Du côté de Mayotte et de La Réunion, le paiement de l'ARS est prévu le mardi 5 août.

4. Un versement réservé aux parents d'enfants scolarisés entre 6 et 18 ans

Votre enfant a moins de 6 ans et n'est pas encore au CP, a plus de 18 ans ou n'est plus scolarisé ? Dans ce cas, il n'est pas possible d'obtenir le versement de l'ARS de la part de la CAF ou de la MSA. En effet, l'Allocation de rentrée scolaire profite uniquement aux enfants scolarisés entre l'âge de 6 et de 18 ans, soit ceux nés entre le 16 septembre 2007 et le 31 décembre 2019. Par exception, les enfants de moins de 6 ans inscrits au CP peuvent également toucher l'ARS.

5. Un paiement automatique de l'ARS, sauf exception

Votre enfant a entre 6 et 15 ans ? Dans ce cas, vous n'avez aucune démarche particulière à effectuer pour percevoir l'Allocation de rentrée scolaire. Le montant auquel vous pouvez prétendre vous sera automatiquement versé. Vérifiez seulement que votre dossier auprès de la CAF ou de la MSA soit bien à jour, en particulier au niveau des enfants à charge déclarés.

Votre enfant a entre 16 et 18 ans ? Dans ce cas, le paiement de l'ARS n'est pas automatique. À cet âge-là, il est nécessaire de confirmer sa scolarisation directement depuis votre espace personnel, qu'il soit encore au lycée, déjà étudiant ou en apprentissage.

Votre enfant a moins de 6 ans et est scolarisé au CP ? "Vous devez récupérer un certificat de scolarité auprès de son école puis l'envoyer à votre Caf ou le déposer dans votre espace Mon Compte" explique la Caisse d'allocations familiales.