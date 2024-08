Allocation de rentrée scolaire 2024 : ce qu'il faut savoir

L'ARS est versée mardi 20 août pour les foyers concernés en France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, et Martinique.

(illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

Trois millions de familles bénéficient cette année de l'allocation de rentrée scolaire (ARS), qui a déjà été versée le 6 août aux foyers concernés à Mayotte et à la Réunion. Soumise à des conditions de ressources, l'ARS s'adresse aux parents ayant des enfants de 6 à 18 ans qui sont scolarisés dans un établissement public ou privé, en apprentissage ou pris en charge dans un établissement d'accueil spécialisé.

Qui est concerné?

Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'ARS sont celles à N-2, soit, pour cette rentrée 2024, les ressources de l'année 2022.

Les plafonds de ressources fixés par l'administration, dépendent du nombre d'enfants à charge : 27 141 € pour 1 enfant à charge ; 33 404 € pour 2 enfants à charge ; 39 667 € pour 3 enfants à charge ; 45 930 € pour 4 enfants à charge ; puis 6 263 € par enfant supplémentaire

Quels montants?

L'ARS a été revalorisée au 1er avril 2024. Les montants en vigueur sont ainsi les suivants, selon l'âge de l'enfant :

6 à 10 ans : 416,40 €

11 à 14 ans : 439,38 €

15 à 18 ans :454,60 €

Plafonds trop "restrictifs", selon une association

Selon la Confédération syndicale des famille, le montant de l'allocation de rentrée scolaire reste "déconnecté" des besoins réels des familles, bien que son montant ait été revalorisé de 4,6% cette année. "La majorité des familles n'en bénéficie pas à cause de plafonds de ressources trop restrictifs" , a jugé la confédération, dans un rapport publié mercredi 14 août.

Dans la même étude, l'association indique que les dépenses des familles en matière de fournitures scolaires connaissent une baisse cette année par rapport à la rentrée 2023, conséquence de l'adaptation des familles face à l'inflation. Sur la base de questionnaires donnés à 135 familles, de relevés de prix et des constats d'unions syndicales locales, la CSF constate dans son 51e rapport annuel une baisse de 6,8% dans le budget des familles pour les fournitures scolaires en cette rentrée 2024, contre une hausse de 11,3% un an auparavant.

Si les élèves en collège et lycée connaissent une baisse globale du coût de leurs fournitures scolaires, les dépenses pour les écoliers du primaire sont encore en légère hausse (+2,6% avec 236 euros). Une hausse caractéristique expliquée par la "demande croissante de matériel spécifique et des listes toujours plus longues, notamment à l'entrée du CP où les familles privilégient le neuf et ont tendance à surinvestir", pointe le rapport.