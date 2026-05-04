Allemagne-Une voiture percute des passants à Leipzig, un suspect interpellé

(Actualisé avec détails)

Un homme a été interpellé lundi après qu'une voiture a percuté plusieurs personnes à Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, a annoncé la police locale qui fait état de plusieurs victimes.

La chaîne régionale MDR a rapporté que deux personnes avaient été tuées et deux autres grièvement blessées lorsqu'une voiture a foncé sur des piétons.

La police de Leipzig a confirmé à Reuters qu'il y avait des blessés sans pouvoir fournir davantage de détails à ce stade.

Selon la radio locale Radio Leipzig, un SUV Volkswagen avec une personne juchée sur le toit a été vu roulant à vive allure dans une zone piétonne.

Des témoins cités par le média disent avoir vu plusieurs corps recouverts de draps et affirment avoir assisté à une agression à l'arme blanche.

Comme d'autres pays européens, l'Allemagne a connu ces dernières années une série d'attaques à la voiture-bélier et d'agressions au couteau, certaines motivées par des considérations religieuses ou politiques, d'autres liées à des troubles de santé mentale.

L'an dernier, deux personnes ont été tuées dans la ville occidentale de Mannheim lorsqu'un homme de 40 ans a foncé en voiture sur un groupe de piétons, quelques semaines seulement après une attaque similaire contre une manifestation syndicale à Munich, qui avait fait deux morts et plus de 40 blessés, dont de nombreux enfants.

En décembre 2024, plusieurs personnes ont été tuées lors d'une attaque à la voiture-bélier contre un marché de Noël dans la ville orientale de Magdebourg. Cet incident était survenu quelques mois après une attaque au couteau lors d'un festival dans la ville occidentale de Solingen.

(Reportage Tom Sims, version française Sophie Louet et Nicolas Delame)