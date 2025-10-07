 Aller au contenu principal
Allemagne-Une maire dans un état critique après avoir été poignardé-source
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 14:35

Une maire nouvellement élue dans l'ouest de l'Allemagne a été blessée de multiples coups de couteau et ses jours sont en danger, a déclaré mardi à Reuters une source de sécurité.

Le journal Bild a rapporté plus tôt qu'Iris Stalzer, une sociale-démocrate qui devait prendre ses fonctions après avoir été élue maire de Herdecke dans la région de la Ruhr il y a une semaine, a été trouvée par son fils.

Cette affaire rappelle le meurtre en 2019 d'un élu local conservateur, Walter Luebcke, qui soutenait la politique d'accueil des réfugiés de la chancelière Angela Merkel, par un néonazi.

Les autorités locales et régionales n'étaient pas disponibles pour commenter dans l'immédiat.

(Reportage Matthias Inverardi, rédigé par Thomas Escritt ; version française Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)

2 commentaires

  • 15:18

    ce narratif fait penser à un article de diabolisation de l ext reme dro ite ... par une methodologie trompeuse .. JE TERMINE LIBÉRATION EN DÉVOILANT UN DOCUMENT QU'ILS ONT VOULU CACHER ... Maudin Malin .. Youtube .... visiblement les meurtres d extreme droite , on doit surtout aller les chercher hors de France ... on peut trouver une liste sur wiki concernant la France ... avec parfois des etrangers qui s en prennent à d autres etrangers

