Allemagne-Un conflit prolongé en Iran pourrait compromettre la reprise et raviver l'inflation - ZEW

La flambée des prix de l'énergie déclenchée par l'escalade du conflit au Moyen-Orient pourrait compromettre la reprise économique allemande et faire grimper l'inflation, montre une analyse du Centre Leibniz pour la recherche économique européenne (ZEW) consultée vendredi par Reuters.

L'institut indique que, selon le scénario jugé le plus probable par les experts des marchés financiers, le conflit pourrait durer jusqu'à trois mois, ce qui maintiendrait les prix de l'énergie et l'incertitude à des niveaux élevés.

Dans ce scénario, la croissance économique de l'Allemagne ralentirait sensiblement, prévient le ZEW, sans donner de chiffre, tandis que l'inflation grimperait à environ 2,7%.

"La hausse des prix de l'énergie ralentit la croissance tout en augmentant la pression inflationniste", a déclaré Lora Pavlova, responsable de l'enquête.

Un conflit plus long et plus intense pourrait plonger la première économie européenne dans une situation de stagflation en 2026, c'est-à-dire une combinaison de stagnation économique et de hausse significative des prix.

Une désescalade rapide, que les personnes interrogées jugent de plus en plus improbable, limiterait considérablement les répercussions économiques.

"La forte augmentation de l'incertitude freine les investisseurs et incite les ménages à se montrer plus prudents", a déclaré Anna-Lena Herforth, chercheuse au ZEW.

(Reportage René Wagner et Maria Martinez, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)