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Allemagne-Seules les dépenses publiques évitent la baisse du PIB - Bundesbank
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 12:45

Les dépenses publiques massives consacrées à la défense et aux infrastructures empêcheront l'Allemagne de sombrer dans la récession cette année, alors que la guerre en Iran pèse sur la première économie européenne et fait grimper l'inflation, a déclaré vendredi la Bundesbank.

L'économie allemande a globalement stagné depuis trois ans, et si une hausse des dépenses devait relancer la croissance cette année, la flambée des prix de l'énergie due à la guerre risque de faire dérailler la reprise.

La troisième économie mondiale ne devrait désormais croître que de 0,5% en 2026, soit un chiffre inférieur aux 0,6% prévus en décembre, tandis que les prévisions de croissance pour 2027 ont été ramenées de 1,3% à 0,8%, a déclaré la Bundesbank.

L'annonce survient au lendemain de la révision à la baisse par la Banque centrale européenne (BCE) de ses propres prévisions de croissance pour la zone euro, l'institution ayant par ailleurs relevé ses taux directeurs dans l'espoir de freiner l'inflation.

"Une politique budgétaire expansionniste sera le seul facteur empêchant une baisse du produit intérieur brut au cours du semestre estival", a déclaré la Bundesbank. "Elle compensera plus ou moins l'impact de la guerre au Moyen-Orient."

La Bundesbank estime que les dépenses publiques, notamment en matière de défense, stimuleront la croissance de 1,3 point de pourcentage au total d'ici 2028.

Mais les coûts élevés de l'énergie freineront le pouvoir d'achat des ménages, tandis que les entreprises pourraient également être confrontées à des goulets d'étranglement croissants dans l'approvisionnement et à une baisse de la demande.

En outre, l’incertitude et la hausse des taux d’intérêt pèseront également sur l’investissement privé, même si l’impact de la guerre devait s’estomper au cours des prochaines années, a ajouté la Bundesbank.

"Les risques sont clairement orientés à la hausse pour l’inflation et à la baisse pour l’activité économique", a-t-elle précisé.

La banque centrale ne s'attend pas à ce que la croissance sous-jacente des prix, qui exclut les prix volatils des denrées alimentaires et de l'énergie, revienne en dessous de l'objectif de 2% de la BCE d'ici à 2028.

L'inflation globale en Allemagne devrait s'établir à 2,9% cette année et à 2,7% en 2027, ce qui corrobore les propos du président de la Bundesbank, Joachim Nagel, selon lesquels la BCE sera prête à relever à nouveau ses taux d'intérêt en juillet, si nécessaire.

L'inflation sous-jacente devrait quant à elle s'établir à 2,6% cette année, 2,5% en 2027 et 2,3% en 2028, ce qui reflète les propres projections de la BCE selon lesquelles il pourrait être difficile de ramener l'inflation sous-jacente à 2%.

(Rédigé par Balazs Koranyi; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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