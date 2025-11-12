Allemagne: recul de l'inflation à 2,3% sur un an confirmé en octobre

( AFP / INA FASSBENDER )

L'inflation en Allemagne a bien ralenti en octobre, à 2,3% sur un an, après 2,4% en septembre, selon les chiffres définitifs publiés mercredi par l'Office fédéral des statistiques Destatis.

"Après deux hausses consécutives, le taux d'inflation a de nouveau légèrement reculé", a commenté la présidente de Destatis, Ruth Brand, en soulignant le rôle toujours déterminant des prix des services, en hausse de 3,5% sur un an.

Ce léger reflux de la hausse des prix confirme la tendance à la désinflation progressive observée en Allemagne depuis le pic de 2022 après la guerre d'invasion russe en Ukraine, dans un contexte de ralentissement économique général.

Les prix de l'énergie ont diminué de 0,9% par rapport à octobre 2024, le recul s'étant accentué par rapport à septembre (-0,7%).

Les ménages ont notamment bénéficié de tarifs plus bas pour le fioul domestique, l'électricité et le chauffage urbain, tandis que le gaz s'est légèrement renchéri.

Les produits alimentaires ont connu une hausse modérée de 1,3% sur un an, leur plus faible progression depuis janvier.

L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie et alimentation, est restée stable à 2,8%, illustrant une pression persistante sur les autres biens et services.

En octobre, l'inflation dans la zone euro a légèrement reculé à 2,1% sur un an, contre 2,2% en septembre, se rapprochant de l'objectif de la BCE, selon des données encore provisoires d'Eurostat.