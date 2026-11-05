Allemagne : rebond des commandes industrielles en septembre grâce à l'automobile

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Les commandes industrielles allemandes ont rebondi en septembre, après un plongeon en août, tirées notamment par l'automobile en crise, mais les gros contrats ont de nouveau manqué à l'appel, a annoncé jeudi l'institut de statistiques Destatis.

Sur un mois, les entrées de commandes en Allemagne ont progressé de 4,4 %, selon des données de Destatis corrigées des variations saisonnières et calendaires. Les analystes sondés par la plateforme Factset s'attendaient pour leur part à une hausse de 4 %.

L'indicateur a rebondi après sa dégringolade de 10,1 % en août, finalement moins marquée qu'annoncé initialement, qui avait mis fin à trois mois de hausse et soulevé des questions sur la solidité de la reprise économique allemande.

"Dans l’ensemble, l’évolution des entrées de commandes reste volatile, sur fond de grandes commandes publiques et d’effets exceptionnels liés aux commandes anticipées en rapport avec la guerre au Proche-Orient", a souligné le ministère de l'Économie dans un communiqué.

Depuis plus d'un an, les commandes à l'industrie sont soutenues par des investissements publics massifs dans le domaine militaire et les infrastructures.

En septembre, l'industrie automobile a vu ses commandes nettement progresser, grimpant de 10,5 % par rapport à août, alors que l'été avait été plus faible à cause de "réorganisations de la production et de congés", pointe Destatis.

La hausse dans la construction de machines (+8,3 %) a également bénéficié au volume global.

Mais les grosses commandes ont de nouveau déçu en septembre. Sans celles-ci, l'indicateur global progresse plus fortement, à 5,1 % sur un mois.

Cela se voit principalement dans la chute des commandes de 10,4 % dans la construction d'avions, navires, trains et véhicules militaires, portée en début d'année par des contrats importants.

Les commandes venant de l’étranger ont augmenté en septembre de 2,8 %, tandis que les commandes intérieures ont grimpé de 6,6 %.

En comparaison trimestrielle, utile pour avoir une estimation moins volatile, les nouvelles commandes enregistrées de juillet à septembre ont dépassé de 0,2 % celles du deuxième trimestre.

Le ministère de l'Économie en déduit, dans un communiqué séparé, que "la conjoncture industrielle devrait se redresser à nouveau au dernier trimestre".