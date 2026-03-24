Allemagne/PMI-La croissance du secteur privé à son plus bas niveau depuis trois mois

Berlin, Allemagne

La croissance du secteur privé en ‌Allemagne a ralenti pour atteindre son niveau le plus bas depuis trois mois, les services ayant ​perdu de leur élan et les coûts ayant grimpé en flèche dans le contexte du conflit au Moyen-Orient, montre une enquête publiée mardi.

L'indice PMI composite préliminaire des directeurs d'achat (PMI) est tombé à ​51,9 ce mois-ci, contre 53,2 en février, selon une enquête de S&P Global, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient ​sur 52,0.

Le seuil de 50 sépare la croissance ⁠de la contraction.

"Les données préliminaires de mars montrent les premiers impacts de la guerre au ‌Moyen-Orient sur la croissance, la demande, la confiance des entreprises et, peut-être surtout, les prix", souligne Phil Smith, de S&P Global Market Intelligence.

L'activité dans le secteur ​des services a ralenti pour ‌atteindre son plus bas niveau en sept mois, à 51,2 en mars, ⁠tandis que l'indice PMI manufacturier a grimpé à 51,7, son plus haut niveau en 45 mois.

Les fabricants ont enregistré une troisième hausse mensuelle consécutive des nouvelles commandes, avec la croissance la plus ⁠rapide depuis quatre ‌ans.

Les rapports des producteurs de biens indiquent que la demande a, dans certains ⁠cas, été stimulée par les entreprises réagissant aux perturbations et à l'incertitude engendrées par la guerre ‌au Moyen-Orient, certaines d'entre elles ayant anticipé leurs achats par crainte d'une éventuelle ⁠rupture d'approvisionnement dans les mois à venir, a précisé Phil Smith.

"Les prévisions ⁠de production ont été ‌revues à la baisse, ce qui laisse penser que la forte reprise de l'activité industrielle sera ​probablement de courte durée", a-t-il ajouté.

L'inflation des prix ‌des intrants dans le secteur privé a quant à elle atteint son plus haut niveau depuis plus de trois ans.

Les ​coûts des intrants dans le secteur manufacturier ont augmenté au rythme le plus rapide depuis octobre 2022, tandis que l'inflation des prix en sortie d'usine a atteint son plus haut ⁠niveau depuis plus de trois ans.

L'emploi a de nouveau reculé dans les deux secteurs, même si le rythme global des suppressions d'emplois s'est ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis trois mois.

Les prévisions des entreprises pour l'année à venir ont par ailleurs reculé à leur plus bas niveau depuis 11 mois, mais sont restées positives, montre l'enquête.

(Rédigé par Maria Martinez; version française Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)