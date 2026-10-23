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Allemagne/PMI: La croissance de l'activité économique décélère en octobre
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 11:29

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Un ouvrier fabrique et assemble un drone dans une usine de Quantum Systems en Allemagne.

Un ouvrier fabrique et assemble un drone dans une usine de Quantum Systems en Allemagne.

par Maria Martinez

La croissance ‌du secteur privé allemand a décéléré en octobre, les entrées de ​nouvelles commandes n'ayant que modestement augmenté, montrent les résultats préliminaires de l'enquête PMI publiée vendredi.

"Les résultats préliminaires de l’indice PMI d’octobre ont montré ​de manière encourageante une reprise soutenue de l’activité économique dans toute l’Allemagne, même si un ​ralentissement de la croissance a souligné que ⁠la reprise de la plus grande économie de la zone ‌euro reste fragile", a déclaré Phil Smith, directeur adjoint chargé des questions économiques chez S&P Global Market Intelligence.

La demande ​a toutefois marqué le ‌pas dans les services, les entreprises faisant état ⁠de retards dans les décisions des clients et de budgets plus serrés de la part de ces derniers, tandis que la croissance des commandes ⁠dans l’industrie manufacturière ‌a ralenti pour atteindre son plus bas niveau depuis ⁠trois mois, tout en restant soutenue par les ventes à l’exportation.

• ‌L'indice PMI composite flash de S&P Global pour l'Allemagne ⁠a reculé à 52,8 en octobre, contre 53,8 en ⁠septembre, tout en restant ‌en territoire de croissance pour le quatrième mois consécutif. Les économistes ​interrogés par Reuters tablaient sur 53,3. ‌Un chiffre supérieur à 50 indique une croissance.

• La production industrielle a continué de progresser ​à un rythme soutenu, l’indice PMI manufacturier atteignant 54,2, son plus haut niveau depuis deux mois, contre 53,9 en septembre et ⁠des attentes à 53,5.

• L’activité dans le secteur des services a quant à elle progressé pour le deuxième mois consécutif, mais de manière modeste, l’indice PMI s’établissant à 51,7 après 52,9 le mois précédent et des prévisions à 52,5.

(Rédigé par Maria Martinez ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)

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