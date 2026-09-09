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Allemagne-Merz réaffirme son soutien à l'Ukraine, accuse l'AfD de prôner un "nettoyage ethnique"
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 12:05
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Le chancelier allemand Friedrich Merz a accusé mercredi le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) de défendre les intérêts de la Russie au détriment de ceux de ceux du pays et de promouvoir une politique migratoire assimilable à un "nettoyage ethnique", lors d'une intervention au Bundestag au cours de laquelle il a également réaffirmé son soutien à l'Ukraine.

Il s'exprimait après la nette défaite de son parti face à l'AfD lors des élections régionales organisées dimanche en Saxe-Anhalt, où le parti d'extrême droite s'est imposé sur fond de discours anti-immigration.

"Des personnes issues de l'immigration travaillent également dans les métiers qualifiés", a déclaré le chancelier. "Si ce qui est prôné ici, à savoir la 'remigration', devait devenir réalité, ce ne serait rien d'autre qu'un synonyme de nettoyage ethnique fondé sur l'origine et la couleur de peau."

Répondant aux critiques de l'AfD, qui estime que le soutien de Berlin à Kyiv prolonge inutilement la guerre et prive l'Allemagne d'un accès à des approvisionnements énergétiques bon marché en provenance de Russie, Friedrich Merz a déclaré que l'Allemagne continuerait d'aider l'Ukraine, estimant que celle-ci défendait également la liberté de l'Allemagne.

L'AfD n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le parti a toutefois déjà rejeté par le passé les accusations d'extrémisme, les qualifiant de manœuvres alarmistes et d'insultes à l'égard de ses électeurs.

(Andreas Rinke, Ludwig Burger et Matthias Williams; Version française par Aleksandra Kret, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
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