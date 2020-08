Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: Les syndicats du public réclament 4,8% d'augmentation Reuters • 25/08/2020 à 15:57









BERLIN (Reuters) - Les syndicats allemands Verdi et dbb ont réclamé mardi une augmentation de 4,8% des salaires et traitements pour plus de 2,3 millions de fonctionnaires de l'Etat fédéral et des collectivités locales. "La pandémie de coronavirus a montré que le secteur public et ses employés assuraient la cohésion du pays. Cela doit aussi se voir dans le résultat des négociations salariales à venir", a dit Frank Werneke, secrétaire général de Verdi. Il a ajouté que la proposition de gel des traitements des employeurs était "absolument inacceptable". Son homologue du dbb, Ulrich Silberbach, a estimé pour sa part que les salariés du public, dans le secteur de la santé notamment, "méritent plus que quelques mots gentils et des applaudissements". Les négociations doivent débuter le 1er septembre et deux réunions sont déjà programmées fin septembre et fin octobre. En 2018, à l'issue de discussions marathon, les syndicats avaient obtenu une revalorisation des salaires des fonctionnaires fédéraux et locaux d'environ 7,5% étalée sur deux ans et demi. (Michael Nienaber, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

