Allemagne: Les prix à la production reculent plus que prévu en septembre

Une ligne de production de voitures Mercedes-Benz AMG
Les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont diminué plus que prévu en septembre sur un an, montrent les données de l'Office fédéral de la statistique publiées lundi.
Ils ressortent en baisse de 1,7% le mois dernier, après un recul de 2,2% en août et alors que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une diminution de 1,5% sur un an.
Sur le mois, les prix à la production ont reculé de 0,1%, contre un consensus qui tablait sur une stabilité de l'indice (0,0%).
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
