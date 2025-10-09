information fournie par Boursorama avec AFP • 09/10/2025 à 13:05

Allemagne: les exportations continuent de baisser en août, plombées par les Etats-Unis

Les exportations allemandes ont continué leur baisse en août, notamment aux Etats-Unis, sous l'effet des droits de douane américains, a indiqué jeudi l'office de statistiques Destatis.

( AFP / AXEL HEIMKEN )

L'indicateur a reculé de 0,5% sur un mois, surprenant les experts interrogés par la plateforme financière Factstet, qui tablaient sur une hausse de 0,3%, après une baisse de 0,6% en juillet.

Les exportations vers les Etats-Unis, qui restent le premier partenaire commercial, ont chuté de 2,5% par rapport à juillet, marquant la cinquième baisse mensuelle consécutive et le chiffre le plus bas depuis novembre 2021.

Sur un an, les exportations outre-Atlantique s'effondrent de 20,1%.

Washington a mis en place début août des surtaxes de 15% sur les importations européennes, nuisant à la compétitivité des produits allemands.

Les exportations ont également baissé en Union européenne (-2,5%) ainsi qu'au Royaume-Uni (-6,5%).

Du côté de la Chine, les exportations sont reparties à la hausse (+5,4%) alors que la plupart des importations provenaient du pays (-4,5%).

L’Allemagne sort de deux années de récession, abîmée par la hausse des prix de l'énergie, la baisse de la demande mondiale et la compétition asiatique de plus en plus féroce qui ont affaibli son industrie exportatrice, pilier de la première économie européenne.