Allemagne-Les exportations augmentent plus que prévu en septembre

Un terminal à Bremerhaven

Les exportations allemandes ont augmenté plus que prévu en septembre par rapport au mois précédent et ont progressé de 1,4%, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées vendredi.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 0,5% en septembre, après -0,5% en août.

Les importations ont également rebondi plus que prévu sur un mois en septembre, à 3,1% après -1,3% le mois précédent, tandis que les économistes tablaient sur une hausse de 0,5%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)