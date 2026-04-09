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Allemagne: les exportations augmentent plus qu'attendu en février, la production industrielle à la traîne
information fournie par Boursorama avec AFP 09/04/2026 à 08:57

Les exportations de l'Allemagne ont enregistré un rebond bien plus important qu'attendu en février sur un mois, tandis que la production industrielle a reculé de manière inattendue, selon des données provisoires publiées jeudi par l'office fédéral des statistiques allemand.

( AFP / ODD ANDERSEN )

( AFP / ODD ANDERSEN )

Selon Destatis, les exportations ont atteint en février 135,2 milliards d'euros, grimpant de 3,6%, en données corrigées des variations saisonnières (CVS), alors que les analystes de la plateforme Factset tablaient sur une hausse de 0,5% seulement.

Dans le même temps, en février, les importations allemandes ont augmenté de 4,7% sur un mois, dégradant mécaniquement la balance commerciale qui a affiché un surplus en baisse à 19,8 milliards d'euros, contre 20,3 milliards d'euros en janvier.

Le rebond des échanges commerciaux en février a été soutenu par les exportations vers les Etats membres de l'Union européenne (+5,8%), le Royaume-Uni (+4,1%) et la Russie en forte hausse mensuelle de 26,9% malgré un volume total faible.

A l'inverse, les exportations vers les Etats-Unis ont chuté de 7,5% et celles vers la Chine de 2,5%, face aux droits de douane américains et à la rude concurrence chinoise.

Signal supplémentaire des difficultés de l'économie allemande à se relancer, la production industrielle a par ailleurs connu un léger repli en février de 0,3%, alors que les analystes de la plateforme Factset tablaient sur une hausse de 0,6%.

Cette diminution est principalement due au secteur de la construction (-1,2%), un recul que le ministère de l'Economie attribue dans un communiqué à "une vague de froid exceptionnellement intense" en début d'année.

Les secteurs de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (-3,9%) et de l'industrie pharmaceutique (-4,4%) ont également enregistré un recul.

"Le début de l'année a été extrêmement morose dans l'industrie allemande", note Elmar Völker de LBBW, qui rappelle aussi que les commandes à l'industrie "ne se sont que très peu redressées en février", de 0,9%.

"Les conséquences de la guerre en Iran, dont l'ampleur est encore difficile à évaluer, viennent désormais aggraver la situation", déplore-t-elle.

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