Allemagne : les entrepreneurs restent pessimistes sur les mois à venir

Le moral des entrepreneurs en Allemagne s'est légèrement redressé en janvier à un mois des élections anticipées, mais demeure assombri dans l'industrie et la construction, reflet d'une économie allemande durablement en crise.

( AFP / INA FASSBENDER )

Le baromètre IFO, indicateur très suivi par le milieu des affaires, s'est établi en janvier à 85,1 points, selon un communiqué lundi.

Il s'agit d'une remontée de 0,4 point par rapport à décembre, quant il était retombé au plus bas niveau depuis mai 2020 en pleine pandémie du Covid.

Les analystes de la plateforme financière Factset misaient plutôt sur un léger recul.

Bien que la situation actuelle soit perçue comme légèrement meilleure, soutenant ainsi l'indicateur, la composante liée aux attentes à six mois s'est une nouvelle fois détériorée, montrant que "l'économie allemande reste pessimiste", observe Clemens Fuest, président de l'institut munichois.

L'industrie manufacturière affiche un scepticisme encore plus prononcé, dans un secteur où les entreprises énergivores paient le prix élevé de l'électricité et du gaz et où les plans sociaux se multiplient, notamment dans les industries chimique et automobile.

L'impact potentiel d'une guerre commerciale avec les Etats-Unis plane désormais sur les entreprises, en plus de l'incertitude politique en Allemagne avant des élections anticipées du 23 février.

Au creux de l'hiver, le climat des affaires s'est de nouveau assombri dans la construction, en raison d'attentes moins bonnes sur les mois à venir.

L'indice a en revanche nettement progressé dans les services et est resté stable dans le commerce, selon le sondage mensuel auprès de 9.000 chefs d'entreprises.

Même si l'indice IFO du jour "apporte une lueur d'espoir, il n'annonce malheureusement pas encore une reprise économique imminente", commente Carsten Brzeski, chez ING.

La première économie européenne a connu en 2024 une deuxième année récession d'affilée et les perspectives de croissance pour 2025 sont moroses, le FMI tablant sur une timide croissance de 0,3%.