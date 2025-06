Allemagne: les consommateurs voient une embellie mais souhaitent plus épargner

Le moral des consommateurs en Allemagne devrait légèrement s'affaisser en juillet, après trois mois de hausse, des attentes économiques plus favorables étant éclipsées par une faible envie de consommer, selon un baromètre publié jeudi.

( AFP / INA FASSBENDER )

L'institut GfK prévoit un indice à -20,3 points pour le mois prochain, en baisse de 0,3 point par rapport à la valeur de juin légèrement revue à la baisse, selon un communiqué.

"Après trois augmentations consécutives, le climat de consommation doit à nouveau subir un petit revers", à rebours du moral des patrons d'entreprises, analyse Rolf Bürkl, expert en consommation du GfK.

Cela est dû au bond de la propension à l'épargne des consommateurs, de quatre points à 13,9%, son niveau le plus élevé depuis plus d'un an et reflet de "l'incertitude persistante" et du "manque de visiblité" des ménages, ajoute Rolf Bürkl.

Dans le même temps, la propension à consommer reste faible, malgré un regain d'optimisme concernant les revenus, soutenu par de récents accords salariaux et une inflation modérée.

A l'inverse, les consommateurs sondés par le GfK n'ont plus été aussi optimistes au sujet de la situation économique du pays depuis le début de la guerre en Ukraine.

Cet enthousiasme "repose principalement" sur les grands plans d'investissements du gouvernement dans la défense et l'infrastructure, "qui devraient montrer leurs effets dans la seconde moitié de 2025".

La "magie de Merz", le nouveau chancelier allemand, n'opère pas pour autant en incitant les consommateurs à délier leur porte-monnaie, commente Carsten Brzeski, chez ING.

Car jusqu'à présent les plans de relance budgétaire du gouvernement "ont presque exclusivement ciblé les entreprises, et non les ménages", explique-t-il.

Seul "un nouveau retournement positif du marché du travail et une amélioration significative du pouvoir d'achat" pourraient faire redécoller la consommation privée, conclut l'expert.

Pour cette année, les instituts économiques prévoient une croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) de 0,3% après deux ans de récession.