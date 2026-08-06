Allemagne: Les commandes à l'industrie ont augmenté plus que prévu en juin

Les commandes industrielles en Allemagne ont progressé bien plus que prévu en juin, a déclaré jeudi l'Office fédéral de la statistique.
Les commandes ont augmenté de 3,1% en juin par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'Office.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3%, après une +1,9% en mai.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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