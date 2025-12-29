 Aller au contenu principal
Allemagne: Les associations professionnelles alertent sur l'emploi en 2026
information fournie par Reuters 29/12/2025 à 11:10

PHOTO D'ARCHIVES : Visite de presse de la chaîne de production Volkswagen à Dresde

par Maria Martinez

Une majorité d'associations professionnelles allemandes ‍s'attendent à des suppressions d'emplois en 2026 en raison de la persistance de la ‌crise économique que traverse le pays, selon une enquête de l'institut économique ​allemand IW publiée lundi.

Sur les 46 ⁠associations professionnelles interrogées, 22 prévoient des réductions d'effectifs l'année prochaine. Seules ⁠neuf d'entre ‍elles prévoient d'augmenter les embauches ⁠et 15 prévoient des niveaux d'emploi stables.

Selon l'enquête, les secteurs de l'automobile, du ​papier et du textile prévoient des baisses de production l'an prochain, en raison ⁠de la montée du protectionnisme, de ​la faiblesse des exportations et ​des coûts domestiques ​élevés qui ont érodé la compétitivité ​de l'Allemagne.

"Ceux qui ⁠espéraient une fin rapide et complète de la crise économique seront déçus en 2026", observe Michael Hüther, directeur de l'IW.

Selon ‌l'enquête, 11 associations seulement prévoient d'augmenter leurs plans d'investissement, 14 anticipent des réductions et 21 prévoient une stagnation sur de faibles niveaux.

(Rédigé par Maria Martinez, version française ‌Blandine Hénault)

    tandis qu'en france, le futur est rose...... mais non, nos chiffres ne sont pas pipotés.

