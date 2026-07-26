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Allemagne-Le suspect de l'attaque perpétrée conter Pride de Berlin abattu - police
information fournie par Reuters 26/07/2026 à 20:06
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Le suspect recherché pour l'attaque perpétrée lors de la Pride de Berlin samedi a été abattu dimanche par la police de la capitale allemande, a annoncé cette dernière sur le réseau social X.

"D'après les premières constatations, il s'est précipité vers les agents, une arme blanche à la main ; la police a alors ouvert le feu. Malgré les tentatives immédiates de réanimation menées par les pompiers de Berlin, il est décédé sur place", a ajouté la police.

(Miranda Murray, Version française Benoit Van Overstraeten)

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