Allemagne: Le secteur manufacturier montre des signes de reprise en janvier

Vue générale des lignes de production du constructeur automobile allemand Mercedes-Benz dans une usine à Rastatt

Le secteur manufacturier allemand a démarré l'année 2026 sur une note positive, avec un retour à la croissance de ‍la production en janvier après une brève contraction en décembre, montre une enquête publiée lundi.

L'indice PMI HCOB définitif du secteur manufacturier allemand, compilé par S&P Global, est passé de ‌47,0 en décembre à 49,1 en janvier, contre une estimation préliminaire de 48,7.

Le chiffre de janvier marque un plus haut depuis trois mois, tout en ​restant inférieur au seuil de 50 qui sépare une contraction d'une croissance de ⁠l'activité.

La reprise du secteur a été soutenue par une légère augmentation des nouvelles commandes, la première en trois mois, même si les niveaux ⁠d'emploi ont continué de baisser ‍à un rythme soutenu, reflétant les réorganisations en cours et ⁠les postes vacants non pourvus.

"Cela ressemble un peu à une reprise qui pourrait être en cours", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste de la Hamburg Commercial ​Bank.

"La production a rebondi assez rapidement après la baisse enregistrée en décembre, l'optimisme quant à la production future a augmenté par rapport à un niveau déjà élevé, et les ⁠nouvelles commandes ont légèrement augmenté", a-t-il déclaré.

Compte tenu de la réduction ​de l'emploi, l'analyste souligne que les entreprises qui ont rationalisé leurs ​processus de production pourraient ​se trouver en bonne position si la demande reprenait cette année.

Les fabricants restent optimistes ​pour l'année à venir, leurs attentes atteignant ⁠leur plus haut niveau depuis sept mois.

La situation reste toutefois fragile, note Cyrus de la Rubia, les entreprises continuant de réduire rapidement leurs stocks, tandis que les carnets de commandes diminuent.

L'inflation des coûts des intrants a également atteint son plus haut niveau depuis 37 ‌mois, sous l'effet de la hausse des prix des métaux, de l'énergie et des salaires, que les entreprises ont eu du mal à répercuter sur leurs clients, ajoute Cyrus de la Rubia.

"Au mieux, elles ont réussi à ralentir la baisse des prix à la production qui dure depuis trois mois, sans plus", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Miranda ‌Murray ; version française Diana Mandia)