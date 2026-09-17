Allemagne: Le secteur des machines-outils vu sur un nouveau repli en 2026, selon la VDMA

Des visiteurs se rendent au salon professionnel « Bauma » à Munich.

Le secteur ‌allemand des machines et équipements afficher une contraction pour ​la quatrième année consécutive en 2026, avec une baisse prévue de la production de 2% en termes réels, a ​indiqué jeudi l'association professionnelle VDMA ("Verband Deutscher Maschinen-und Anlagenbaus").

La VDMA tablait précédemment sur une ​stagnation de la production.

Cette révision ⁠à la baisse reflète la faiblesse de la production ‌cette année, celle-ci ayant reculé de 4,1% au cours des sept premiers mois par rapport ​à l'année précédente, ‌malgré des signes d'amélioration de la demande.

Toutefois, ⁠l'association professionnelle estime que 2027 devrait marquer un tournant, avec une prévision de croissance de la production en ⁠termes réels de ‌3%.

"L’amélioration de la situation des commandes et ⁠des perspectives légèrement plus optimistes laissent présager une reprise ‌de la production en 2027", précise Johannes ⁠Gernandt, économiste en chef de la VDMA.

Les commandes ⁠corrigées des variations ‌de prix ont augmenté de 5% au cours des ​sept premiers mois de ‌2026, portées par une hausse de 14% en provenance des pays hors zone ​euro. Les perspectives des entreprises se sont également améliorées.

Toutefois, la demande intérieure reste faible et la ⁠récente reprise ne s’est pas encore étendue à l’ensemble du secteur des machines, ce qui limite les perspectives de production à court terme, a indiqué la VDMA.

(Tom Kaeckenhoff, Rédigé par Friederike Heine; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Augustin Turpin)