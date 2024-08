Allemagne: le moral des entrepreneurs en chute libre, selon l'IFO

Le moral des entrepreneurs en Allemagne est en chute libre avec un recul pour le quatrième mois d'affilée en août, signe du marasme persistant dans la première économie européenne, selon le baromètre IFO publié lundi.

( POOL / FABIAN BIMMER )

Cet indicateur très suivi de la conjoncture économique, basé sur un questionnaire mensuel adressé à 9.000 chefs d'entreprises, a perdu 0,4 point sur un mois, à 86,6 points, a annoncé l'institut bavarois dans un communiqué.

Après une série de hausses en début d'année, l'IFO ne cesse de piquer du nez depuis mai.

"L'économie allemande s'enfonce dans la crise", commente Clemens Fuest, président de l'IFO, dans un communiqué.

L'indice a sensiblement baissé dans le secteur manufacturier, où les affaires en cours sont jugées moins bonnes et les attentes pour les six mois à venir sont tombées au plus bas depuis février, détaille l'institut.

Les fabricants de biens d’équipement, en particulier, voient leurs carnets de commandes fondre.

Le climat s'est aussi détérioré dans les services, tandis qu'il est resté stable, à un bas niveau, dans le bâtiment et qu'il a timidement progressé dans le commerce de détail.

L'activité de la première économie du continent a reculé au deuxième trimestre, contre toute attente, et aucune amélioration ne semble se dessiner pendant l'été.

La confiance n'est pas au rendez-vous car "l'économie mondiale est en difficulté, des risques géopolitiques subsistent et l'issue de l'élection présidentielle américaine se profile comme une incertitude supplémentaire", commente Elmar Völker, écomomiste chez LBBW.

Et malgré l'annonce lors de l'été de mesures pour doper la croissance, "la performance du gouvernement fédéral témoigne davantage d'une impuissance que d'un esprit d'optimisme", ajoute l'économiste.

Le gouvernement de coalition du chancelier social-démocrate Olaf Scholz ne prévoit qu'une légère croissance de 0,3% en 2024, soit nettement moins que ce qui est attendu pour l'ensemble de la zone euro (0,8% selon la Commission européenne).