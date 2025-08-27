information fournie par Boursorama avec AFP • 27/08/2025 à 08:12

Allemagne: le moral des consommateurs en pleine torpeur estivale

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Le moral des consommateurs en Allemagne va s'assombrir en septembre sur fond de montée du chômage et d'attente de réformes promises par le gouvernement, selon un baromètre publié mercredi.

L'indice de confiance de l'institut GfK attendu pour septembre plonge à –23,6 points, après –21,7 en août, soit une baisse de 1,9 point, selon le communiqué.

Après ce troisième mois d'affilée en recul, "le climat de consommation se trouve en pleine torpeur estivale", relève Rolf Bürkl, expert de l'institut.

En cause, la forte dégradation des attentes de revenus, pour retomber à leur plus bas niveau depuis mars.

A cet égard, "les inquiétudes croissantes sur l'emploi pèsent lourdement", relève M. Bürkl.

En août, le nombre de chômeurs pourrait repasser au-dessus de la barre des trois millions en données brutes, moins représentatives d'une tendance de fond mais qui servent de référence dans le débat public.

Cette crainte du chômage pousse les ménages à "différer leurs achats importants", ajoute l'expert.

La propension à consommer reste au plancher pendant que les attentes sur la croissance économique chutent à leur niveau le plus faible depuis février, l'Allemagne ayant à nouveau vu son Produit intérieur brut reculer entre avril et juin (-0,3%).

L'incertitude géopolitique et la crainte d'une nouvelle poussée inflationniste, nourrie notamment par les tensions commerciales avec Washington, entretiennent le pessimisme.

Après un départ poussif au printemps, le gouvernement de coalition dirigé par le chancelier conservateur Friedrich Merz est quant à lui attendu à la rentrée sur des réformes promises, notamment sociales, avec le risque de décevoir et de miner encore la confiance des ménages.

"Les espoirs d'un redressement de la consommation avant la fin de l'année s'amenuisent", conclut M. Bürkl.