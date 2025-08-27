Allemagne-Le gouvernement adopte un projet de loi pour instaurer le service militaire volontaire

Le conseil de ministres allemand a adopté mercredi un projet de loi qui introduirait un service militaire volontaire et pourrait conduire à la conscription obligatoire si les objectifs de recrutement ne sont pas atteints, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Le ministère de la Défense espère que ce programme volontaire de six mois permettra de doubler le nombre de réservistes formés par rapport au niveau actuel d'environ 100.000 et que certains des volontaires poursuivront une carrière militaire.

Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, souhaite faire passer le nombre de soldats en service de 180.000 à 260.000 d'ici le début des années 2030 afin d'atteindre les nouveaux objectifs de l'Otan et de renforcer les défenses du pays.

Ce plan intervient dans le cadre d'une augmentation prévue des dépenses militaires de Berlin, un tournant stratégique majeur pour la première économie européenne opéré depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a pour sa part déclaré lors d'une conférence de presse que la Russie était et resterait pendant longtemps la plus grande menace pour la sécurité de l'Europe.

