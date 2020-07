Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: Le climat des affaires s'améliore encore en juillet, selon l'indice Ifo Reuters • 27/07/2020 à 11:05









ALLEMAGNE: LE CLIMAT DES AFFAIRES S'AMÉLIORE ENCORE EN JUILLET, SELON L'INDICE IFO BERLIN (Reuters) - Le climat des affaires en Allemagne s'est encore amélioré en juillet après la progression record du mois précédent, suggérant que les entrepreneurs s'attendent à ce que la première économie d'Europe se remette du choc provoqué par le coronavirus si une deuxième vague d'infections est évitée. L'indice Ifo du climat des affaires est remonté à 90,5 ce mois-ci contre 86,3 (révisé) en juin. Les économistes attendaient une hausse de l'indice moins marquée, à 89,3. "L'économie allemande se redresse petit à petit", a déclaré Clemens Fuest, le président de l'Ifo, ajoutant que les entreprises étaient nettement plus satisfaites de la situation actuelle des affaires. Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur la situation actuelle a augmenté à 84,5 après 81,3 en juin et celui des anticipations à 97,0 contre 91,6. (Michael Nienaber, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

