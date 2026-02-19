 Aller au contenu principal
Allemagne-La croissance sera faible au T1 mais la reprise est en cours - Bundesbank
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 12:00

L'économie allemande poursuit sa reprise mais la croissance au premier trimestre sera faible et une accélération n'est probable qu'à partir du printemps, a indiqué jeudi la Bundesbank dans son rapport économique mensuel.

La première économie de la zone euro est en stagnation depuis trois ans, mais une politique de dépenses publiques massives, un marché du travail dynamique et l'épargne accumulée des ménages alimentent l'optimisme quant à une reprise prochaine.

"L'économie devrait poursuivre sa reprise au premier trimestre, même si le rythme sera modéré", a indiqué la Bundesbank.

"À partir du printemps, la croissance de l'économie allemande devrait s'accélérer, principalement grâce aux mesures de relance budgétaire", a ajouté la banque centrale allemande.

Le secteur de la construction devrait toutefois être affecté par les mauvaises conditions météorologiques prévues pour le trimestre et la consommation privée ne devrait pas se maintenir à un niveau élevé, selon le rapport.

Si l'industrie allemande a enregistré quelques commandes importantes, celles-ci sont probablement liées à l'augmentation des dépenses publiques en matière de défense et d'infrastructures, et la compétitivité du secteur sur les marchés d'exportation reste relativement faible.

La Bundesbank avait précédemment prévu une croissance économique inférieure à 1% pour 2026, l'essentiel de cette croissance étant concentré sur le second semestre.

(Rédigé par Balazs Koranyi, version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)

