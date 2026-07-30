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Allemagne: La croissance économique ralentit moins que prévu au 2e trimestre
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 11:52
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On voit ici à Berlin le bâtiment du Reichstag, siège de la chambre basse du Parlement, le Bundestag

On voit ici à Berlin le bâtiment du Reichstag, siège de la chambre basse du Parlement, le Bundestag

‌La croissance ​de l'économie allemande a ralenti moins que ​prévu au deuxième ​trimestre, montrent ⁠les données préliminaires ‌publiées jeudi par l'Office fédéral ​de ‌la statistique.

Le produit ⁠intérieur brut (PIB) de la première économie ⁠de ‌la zone euro ⁠a ‌progressé de ⁠0,2% pour la période ⁠allant ‌d'avril à fin juin ​par ‌rapport aux trois mois précédents (+0,3%), ​alors que les ⁠analystes interrogés par Reuters tablaient sur une croissance de 0,1%.

(Rédigé par Diana ​Mandiá)

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