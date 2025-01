Allemagne: l'inflation remonte plus fortement qu'attendu en décembre, à 2,6%

( AFP / INA FASSBENDER )

L'inflation en Allemagne est remontée à 2,6% sur un an en décembre, plus fortement qu'attendu, mais la hausse des prix dans la première économie européenne a été globalement maîtrisée en 2024, après deux années d'inflation galopante.

La hausse des prix s'est accélérée de 0,4 point sur le mois de décembre, soit une troisième hausse mensuelle d'affilée, selon une première estimation de l'institut fédéral Destatis.

Les experts de la plateforme financière Factset tablaient pour décembre sur une inflation à 2,4% en rythme annuel.

Servant de référence à la BCE, l'indice harmonisé des prix a grimpé à 2,9% sur un an, surprenant aussi les analystes de Factset.

Ces chiffres prouvent que "les célébrations estivales de la victoire sur le monstre de l'inflation étaient prématurées", selon Carsten Brzeski, analyste pour ING.

En décembre, les prix des services ont légèrement augmenté à 4,1%, tandis que les prix alimentaires ont grimpé de 0,4 point pendant la période de Noël pour atteindre 1,1%.

Mais sur l'ensemble de l'année, le taux d'inflation en Allemagne a été ramené à 2,2% après avoir atteint 5,9% en 2023, grâce au reflux des prix de l’énergie qui avaient explosé au début de la guerre russe en Ukraine.

Ce ralentissement des prix a entre autres permis à la Banque Centrale Européenne de procéder à quatre baisses de son taux de référence depuis juin.

Après avoir atteint son plus haut historique à 4% en 2023, il se situe à 3% et pourrait davantage baisser si la désinflation dans la zone euro se confirme, a déclaré la présidente de la BCE Christine Lagarde en décembre.

Mais ce chiffre pourrait refroidir les gardiens de l'euro, estime Carsten Brzeski, expert de la banque ING, selon lequel "le spectre de la "stagflation" (croissance faible et inflation élevée) est de retour, du moins à court terme" en Allemagne.

En décembre, l'inflation est aussi repartie à la hausse en Espagne et au Portugal, à respectivement à 2,8% et à 3,0% sur un an.

Les perspectives de lutte contre l'inflation restent "favorables" en Allemagne, oppose Stephanie Schoenwald, experte chez la banque KfW, car "le rattrapage des hausses de prix touche à leur fin et les augmentations de salaires ralentissent".

Pour l'heure, la BCE a abaissé sa prévision d'inflation dans la zone euro pour 2025 à 2,1%, toujours plus proche de sa cible des 2%.

La lutte contre l'inflation est cité comme l'une des priorités des citoyens allemands pour les élections législatives du 23 février, selon un sondage de l'institut INSA pour le journal Bild.