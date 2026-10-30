Allemagne: L'inflation IPCH ralentit à 2,8% en octobre

La ligne d'horizon, avec son quartier financier et le siège de la Banque centrale européenne (BCE), est photographiée en début de soirée à Francfort

‌L'inflation allemande ​calculée selon les normes européennes (IPCH) a ralenti ​plus que prévu ​à 2,8% ⁠sur un an ‌en octobre, montrent les données préliminaires ​publiées ‌vendredi par ⁠l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes ⁠interrogés ‌par Reuters anticipaient ⁠un ralentissement ‌à 3,05%, ⁠après une inflation à ⁠3,3% ‌en septembre.

Sur un ​mois, ‌l'inflation IPCH ressort à -0,1% en octobre, ​alors que ⁠les analystes tablaient sur un indice à +0,05% après +0,6% le mois précédent.

(Rédigé par Matthieu ​Huchet)