Allemagne-L'inflation devrait rester élevée, la croissance a ralenti - Bundesbank

L'inflation en Allemagne devrait rester élevée pendant un certain temps en raison de la hausse des coûts énergétiques liée au conflit au Moyen-Orient et des réformes du système de santé prévues pour 2027, déclare la Bundesbank dans son rapport mensuel publié lundi.

Le coût de la vie et la faiblesse de l'économie sont devenus des enjeux politiques de plus en plus importants en Allemagne, car ils alimentent le mécontentement des électeurs à l'égard des partis traditionnels.

La Bundesbank précise que l'inflation, qui s'est établie à 2,9% en août, "restera élevée pour le moment", du fait des prix élevés du carburant et d'autres produits pétroliers raffinés, le faible niveau des réserves de gaz et le risque que la hausse des coûts énergétiques se répercute sur d'autres secteurs de l'économie.

En outre, les réformes du système de santé qui doivent entrer en vigueur début 2027, associées aux modifications des règles d'approvisionnement des pharmacies introduites cette année, devraient faire grimper temporairement l'inflation de près d'un demi-point de pourcentage au cours du premier semestre 2027.

La banque centrale allemande souligne également que la première économie de la zone euro a perdu de son élan au cours de l'été, pénalisée par la baisse des exportations, de la consommation et par les sécheresses, mais qu'elle devrait se redresser d'ici la fin de l'année.

Elle continue toutefois de tabler sur une reprise au cours des trois derniers mois de l'année, les enquêtes de conjoncture laissant entrevoir des perspectives plus favorables pour l'industrie manufacturière, tandis que les mesures de soutien budgétaire ont favorisé l'activité et les dépenses d'infrastructure continué de soutenir le secteur de la construction.

"Cela dépendra toutefois également de l'évolution du conflit au Moyen-Orient et de la rapidité avec laquelle les niveaux des principaux cours d'eau reviendront à la normale", indique la Bundesbank.

(Reportage Francesco Canepa, version française Diana Mandia, édité par Sophie Louet)