Allemagne-L'inflation augmente dans quatre Länder en août

L'inflation a augmenté dans quatre Länder allemands en août, selon des données préliminaires publiées vendredi, ce qui suggère que les chiffres au niveau national attendus dans la journée pourraient aussi être orientés à la hausse.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le taux d'inflation en glissement annuel est passé de 1,8% en juillet à 2% en août tandis qu'il a grimpé en Bavière, Bade-Wurtemberg et Basse-Saxe pour atteindre respectivement 2,1%, 2,5% et 2,2%.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation harmonisée dans la plus grande économie de la zone euro augmente à 2,0% en août après 1,8% en juillet. Selon eux, l'inflation dans la zone euro, qui sera publiée mardi, devrait se maintenir à 2% en août.

La BCE, qui a laissé son principal taux directeur inchangé à 2% lors de sa réunion des 23 et 24 juillet, devrait opter pour le même choix le mois prochain avant une éventuelle inflexion à l'autonome, en particulier si l'activité économique ralenti avec les droits de douane américains.

(Rédigé par Miranda Murray, version française Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)