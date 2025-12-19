 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne-L'économie devrait progresser légèrement en 2026 - Bundesbank
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 11:07

Après trois années de stagnation, l'économie allemande ne connaîtra qu'une timide reprise en 2026, avant de s'accélérer grâce à l'augmentation des dépenses publiques, a déclaré vendredi la Bundesbank dans la mise à jour semestrielle de ses prévisions économiques.

La plus grande économie européenne est en stagnation depuis 2023, son vaste secteur industriel ayant été évincé des principaux marchés d'exportation en raison des prix, tandis que les consommateurs nationaux préfèrent épargner et que le gouvernement a réduit les dépenses publiques.

Un changement s'est toutefois amorcé en mars dernier, lorsque le chancelier Friedrich Merz a approuvé de nouvelles règles en matière de dépenses, modifiant notamment le frein constitutionnel à l'endettement.

Il a également annoncé une augmentation des dépenses dans les domaines de la défense et des infrastructures, ce qui a stimulé la reprise de l'industrie et redonné confiance aux consommateurs.

"Si les progrès seront modestes au départ, ils s'accéléreront ensuite progressivement", a déclaré Joachim Nagel, président de la banque centrale allemande. "À partir du deuxième trimestre 2026, la croissance économique se renforcera nettement, principalement grâce aux dépenses publiques et à la reprise des exportations", a-t-il souligné.

La Bundesbank prévoit désormais une croissance de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) en 2025, alors qu'elle avait précédemment prévu une stagnation, tandis que la croissance pour l'année prochaine est estimée à 0,6%, contre 0,7% dans ses prévisions de juin.

Les changements dans les projections d'inflation sont toutefois beaucoup plus importants, en raison d'augmentations "inhabituellement fortes" des prévisions de croissance des salaires, qui pourraient rester supérieures aux moyennes à long terme pendant les années à venir, a averti la Bundesbank.

Les salaires réels augmenteront de 4,7% en 2025 et de 4,0% en 2026 dans l'ensemble, pour ensuite ralentir à 3% au cours des années suivantes, dans un contexte de faible taux de chômage, de pénurie de main-d'oeuvre et d'augmentation du nombre d'heures travaillées.

La forte croissance des salaires maintiendra l'inflation à un niveau plus élevé que prévu et les prix à la consommation augmenteront de 2,2% l'année prochaine, contre une prévision de 1,5% auparavant.

Cette révision des perspectives concernant l'évolution des prix est l'une des principales raisons pour lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi sa propre projection d'inflation pour la zone euro à 1,9% pour 2026, contre 1,7% précédemment. L'institut de Francfort a également indiqué qu'il n'était pas pressé de modifier sa politique monétaire dans un avenir proche.

La BCE maintient le statu quo sur les taux depuis juin dernier et les marchés ne prévoient aucun changement des coûts d'emprunt en 2026.

(Reportage Balazs Koranyi, version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

BCE
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des employés du musée du Louvre en grève devant la pyramide de verre
    France: Grève levée au musée du Louvre selon la CFDT-Culture
    information fournie par Reuters 19.12.2025 11:32 

    Le musée du Louvre va rouvrir complètement, le personnel de l'établissement ‍parisien ayant décidé d'une "pause" dans leur mouvement de grève visant à dénoncer des conditions de travail dégradées, a annoncé ‌vendredi l'organisation syndicale CFDT-Culture. "Réunis ... Lire la suite

  • Silhouette de Berlin
    Allemagne: L'économie devrait progresser légèrement en 2026 selon la Bundesbank
    information fournie par Reuters 19.12.2025 11:29 

    Après trois années de stagnation, l'économie allemande ne connaîtra qu'une timide reprise en 2026, avant de s'accélérer grâce à l'augmentation des dépenses publiques, a ‍déclaré vendredi la Bundesbank dans la mise à jour semestrielle de ses prévisions économiques. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 19.12.2025 11:15 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,09% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,46% pour le Nasdaq .IXIC : * NVIDIA

  • Hommage de nageurs et surfeurs aux victimes de l'attaque de Sydney à la plage de Bondi le 19 décembre 2025 ( AFP / DAVID GRAY )
    Attentat de Sydney: hommage des nageurs aux victimes
    information fournie par AFP 19.12.2025 11:14 

    Des centaines de personnes ont nagé au large de la plage de Bondi à Sydney, vendredi, en hommage aux 15 personnes tuées par balle dimanche lors d'une fête juive. "Ils ont massacré des victimes innocentes, et aujourd'hui, je nage là-bas et je retrouve ma communauté ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank