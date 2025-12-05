 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne-L'économie devrait croître lentement en 2026-institut IW
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 09:49

par Rene Wagner et Maria Martinez

La reprise économique de l'Allemagne restera modérée l'année prochaine en raison des difficultés des exportations et du ralentissement du commerce mondial, selon les prévisions de l'Institut économique allemand (IW) dont Reuters a pris connaissance vendredi.

L'IW prévoit que le produit intérieur brut (PIB) réel de l'Allemagne n'augmentera que légèrement cette année, de 0,1% après deux années de contraction, avant d'atteindre 0,9% l'année prochaine, ce qui représente une augmentation notable.

L'Allemagne "sort quelque peu de son état de choc", observe Michael Groemling, économiste en chef de l'IW.

Toutefois, environ un tiers de cette croissance sera due à un effet de calendrier, avec près de deux jours et demi de travail supplémentaires par rapport à 2025, selon l'IW.

En octobre, le ministère allemand de l'Économie a revu à la hausse sa prévision pour 2025, tablant sur une croissance de 0,2%. Il vise une progression du PIB de 1,3% en 2026.

(Rene Wagner et Maria Martinez, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank