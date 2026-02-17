Allemagne: L'économie devrait croître de 1% en 2026, selon la DIHK

Un bus à impériale survole la ville de Francfort, dominée par son quartier bancaire.

L'économie allemande devrait ‌connaître une croissance de 1,0% cette année, après une précédente ​prévision de 0,7%, mais une année de réformes est nécessaire pour parvenir à une reprise durable, a déclaré mardi la Chambre ​de commerce et d'industrie allemande (DIHK).

"C'est trop peu ; nos concurrents sont plus dynamiques", a ​déclaré Helena Melnikov, directrice générale ⁠de la DIHK.

La principale économie européenne peine toujours à redresser ‌la barre, l'incertitude géopolitique, les coûts d'exploitation élevés et la faiblesse de la demande intérieure pesant sur ​les entreprises.

La croissance ‌prévue pour 2026 repose principalement sur des effets ⁠statistiques et calendaires.

L'indice du climat des affaires de la DIHK, basé sur les réponses d'environ 26.000 entreprises de tous les ⁠secteurs et de ‌toutes les régions, a légèrement augmenté pour atteindre 95,9 ⁠points, mais reste bien en deçà de sa moyenne ‌à long terme de 110.

"Avec le frein à ⁠main enclenché, nous ne sortirons pas de la ⁠vallée", a déclaré ‌Helena Melnikov, appelant à des réformes plus rapides pour réduire la ​bureaucratie et diminuer les coûts ‌de main-d'œuvre et d'énergie.

Selon le sondage de la DIHK, les entreprises ont cité ​la faiblesse de la demande intérieure (59%), la hausse des coûts de main-d'oeuvre (59%), l'incertitude des politiques économiques (58%) et les ⁠prix élevés de l'énergie et des matières premières (48%) comme principaux risques.

Les projets d'investissement sont restés modérés, avec 23% des entreprises interrogées déclarant avoir l'intention d'augmenter leurs investissements, tandis que 31% prévoient de les réduire.

(Rédigé par Maria Martinez ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Blandine Hénault)