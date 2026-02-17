Allemagne-L'économie devrait croître de 1% en 2026, selon la DIHK

L'économie allemande devrait connaître une croissance de 1,0% cette année, après une précédente prévision de 0,7%, mais une année de réformes est nécessaire pour parvenir à une reprise durable, a déclaré mardi la Chambre de commerce et d'industrie allemande (DIHK).

"C'est trop peu ; nos concurrents sont plus dynamiques", a déclaré Helena Melnikov, directrice générale de la DIHK.

La principale économie européenne peine toujours à redresser la barre, l'incertitude géopolitique, les coûts d'exploitation élevés et la faiblesse de la demande intérieure pesant sur les entreprises.

La croissance prévue pour 2026 repose principalement sur des effets statistiques et calendaires.

L'indice du climat des affaires de la DIHK, basé sur les réponses d'environ 26.000 entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions, a légèrement augmenté pour atteindre 95,9 points, mais reste bien en deçà de sa moyenne à long terme de 110.

"Avec le frein à main enclenché, nous ne sortirons pas de la vallée", a déclaré Helena Melnikov, appelant à des réformes plus rapides pour réduire la bureaucratie et diminuer les coûts de main-d'œuvre et d'énergie.

Selon le sondage de la DIHK, les entreprises ont cité la faiblesse de la demande intérieure (59%), la hausse des coûts de main-d'oeuvre (59%), l'incertitude des politiques économiques (58%) et les prix élevés de l'énergie et des matières premières (48%) comme principaux risques.

Les projets d'investissement sont restés modérés, avec 23% des entreprises interrogées déclarant avoir l'intention d'augmenter leurs investissements, tandis que 31% prévoient de les réduire.

(Rédigé par Maria Martinez ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)