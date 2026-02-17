 Aller au contenu principal
Allemagne-L'économie devrait croître de 1% en 2026, selon la DIHK
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 10:13

L'économie allemande devrait connaître une croissance de 1,0% cette année, après une précédente prévision de 0,7%, mais une année de réformes est nécessaire pour parvenir à une reprise durable, a déclaré mardi la Chambre de commerce et d'industrie allemande (DIHK).

"C'est trop peu ; nos concurrents sont plus dynamiques", a déclaré Helena Melnikov, directrice générale de la DIHK.

La principale économie européenne peine toujours à redresser la barre, l'incertitude géopolitique, les coûts d'exploitation élevés et la faiblesse de la demande intérieure pesant sur les entreprises.

La croissance prévue pour 2026 repose principalement sur des effets statistiques et calendaires.

L'indice du climat des affaires de la DIHK, basé sur les réponses d'environ 26.000 entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions, a légèrement augmenté pour atteindre 95,9 points, mais reste bien en deçà de sa moyenne à long terme de 110.

"Avec le frein à main enclenché, nous ne sortirons pas de la vallée", a déclaré Helena Melnikov, appelant à des réformes plus rapides pour réduire la bureaucratie et diminuer les coûts de main-d'œuvre et d'énergie.

Selon le sondage de la DIHK, les entreprises ont cité la faiblesse de la demande intérieure (59%), la hausse des coûts de main-d'oeuvre (59%), l'incertitude des politiques économiques (58%) et les prix élevés de l'énergie et des matières premières (48%) comme principaux risques.

Les projets d'investissement sont restés modérés, avec 23% des entreprises interrogées déclarant avoir l'intention d'augmenter leurs investissements, tandis que 31% prévoient de les réduire.

(Rédigé par Maria Martinez ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

