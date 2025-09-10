Allemagne: l'auteur syrien de l'attaque au couteau de Solingen condamné à perpétuité

Issa Al H arrive au tribunal de Düsseldorf le 10 septembre 2025, jour de sa condamnation à la perpétuité pour l’attaque au couteau qui a fait trois morts à Solingen en août 2024 ( AFP / INA FASSBENDER )

L'auteur syrien de l'attaque jihadiste au couteau dans la ville allemande de Solingen, qui avait fait trois morts lors de festivités en août 2024, a été condamné à la prison à perpétuité mercredi par le tribunal de Düsseldorf.

Cet attentat, et d'autres commis par des ressortissants étrangers, avait pesé sur les élections législatives de l'hiver suivant, qui ont vu un essor record de l'extrême droite.

Le tribunal a retenu la motivation islamiste de l'attaque, revendiquée par l'organisation jihadiste Etat islamique (EI), qui avait également fait huit blessés graves.

Selon le président du tribunal, Issa al Hasan, âgé de 27 ans, "approuvait les objectifs de l'État islamique" et a agi "en raison de ses convictions islamistes radicales".

Il voulait "répondre à l'appel des dirigeants de l'EI à commettre des attentats en Europe de l'Ouest", a-t-il aussi déclaré.

Issa al Hasan était passé aux aveux à l'ouverture de son procès fin mai, admettant dans une déclaration avoir "commis un crime grave".

"J'ai tué et blessé des innocents, pas des infidèles", avait-il déclaré.

En plus de la prison à vie, le tribunal a retenu la reconnaissance de la "gravité particulière de sa culpabilité", ce qui rend peu probable une libération anticipée.

C'est la peine qu'avait requise le parquet fédéral, compétent pour les affaires de terrorisme.

Cette attaque lors d'une fête populaire à Solingen, dans l'ouest du pays, avait bouleversé l'Allemagne.

Mis sous pression par l'extrême-droite et les conservateurs, le gouvernement de centre-gauche d'Olaf Scholz avait après l'attentat durci la législation sur le port de couteaux et rétabli des contrôles à l'ensemble de ses frontières pour lutter contre l'immigration illégale.