Le président américain Donald Trump a exprimé mardi son mécontentement après les frappes israéliennes menées à Doha pour éliminer des responsables du Hamas qui se trouvaient au Qatar, un allié des Etats-Unis.
Donald Trump dit ne pas être "ravi" de l’attaque israélienne à Doha
