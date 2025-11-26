Allemagne: L'augmentation des dépenses ouvre la voie à la reprise, dit le Fonds monétaire international

La silhouette des gratte-ciels du quartier bancaire au coucher du soleil à Francfort

par Maria Martinez

La réforme historique de la fiscalité allemande opérée en début d'année a ouvert la voie à une reprise économique, a déclaré mercredi le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport, soulignant toutefois que les perspectives à moyen terme restent limitées.

L'Allemagne est la seule économie du G7 à ne pas avoir enregistré de croissance au cours des deux dernières années, et seule une croissance modeste de 0,2% est attendue cette année selon les prévisions du FMI.

Les projets du nouveau gouvernement allemand visant à augmenter fortement les dépenses d'infrastructure et de défense devraient soutenir la croissance, sous l'effet d'une accélération progressive de l'investissement intérieur et de la consommation, estime le FMI. Une croissance du PIB réel d'environ 1,0% est attendue en 2026, puis +1,5% en 2027.

Le déficit allemand devrait se creuser pour atteindre environ 4% du PIB d'ici 2027 et la dette devrait augmenter pour atteindre environ 68% du PIB d'ici 2027, le taux le plus bas parmi les économies du G7.

Malgré ce coup de pouce budgétaire, les perspectives à moyen terme restent limitées par le vieillissement rapide de la population et la faible croissance de la productivité, selon le rapport.

Les économistes ont déclaré que la marge de manœuvre budgétaire actuellement disponible doit être utilisée judicieusement pour stimuler la capacité de production à long terme de l'économie et être complétée par des réformes structurelles favorables à la croissance.

Celles-ci pourraient inclure des mesures visant à favoriser davantage l'innovation et la numérisation, à réduire les formalités administratives, à diminuer les contraintes liées à l'offre de main-d'œuvre et à approfondir l'intégration économique européenne, ont-ils déclaré.

(Rédigé par Maria Martinez, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)