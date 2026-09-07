Allemagne : L'AfD vise 40% aux prochaines élections fédérales après sa victoire en Saxe-Anhalt

Le parti d'extrême droite "Alternative pour l'Allemagne" (AfD) vise au moins 40% des voix lors des prochaines élections fédérales, prévues en mars 2029, après la victoire du parti dans le Land de Saxe-Anhalt, à l'est du pays, a déclaré lundi la dirigeante du parti, Alice Weidel.

"Mon objectif déclaré est d'élargir considérablement l'écart en très peu de temps et d'atteindre au moins 40% lors des prochaines élections fédérales", a-t-elle déclaré.

D'après les derniers sondages, l'AfD est créditée de 27% à 29% des voix pour les législatives de 2029, contre une part des voix de 10,4% obtenue lors des élections de 2025.

Les chrétiens-démocrates (CDU) du chancelier fédéral Friedrich Merz sont donnés à entre 20% et 21% (contre 24,1% en 2025) et les sociaux-démocrates du SPD, membres de la coalition gouvernementale, à entre 12% et 13% (contre 25,7% en 2025).

Avec près de 44% des voix obtenues dans en Saxe-Anhalt, l'AfD devient le premier parti d'extrême droite à accéder aux portes du pouvoir au niveau régional en Allemagne depuis la Deuxième Guerre mondiale.

L'AfD n'a cependant pas obtenu la majorité absolue et Ulrich Siegmund, candidat du parti dans le Land, a déclaré qu'il allait discuter avec des groupes parlementaires et des élus pour voir s'ils sont prêts à soutenir un gouvernement régional AfD.

"Nous mènerons bien sûr des discussions pour voir s'il existe - et c'est là un message essentiel aujourd'hui - des groupes parlementaires ou des députés prêts à se joindre à nous pour mener à bien cette tâche historique", a-t-il dit à la presse.

Ulrich Siegmund a ajouté avoir décelé parmi des membres de la CDU un certain attrait pour les thèses et les idées d'AfD, dont les grandes lignes sont d'importantes restrictions sur l'immigration, une reprise du dialogue avec la Russie et une sortie de la zone euro.

"Ce qui sera déterminant et passionnant, même au niveau fédéral, c'est de savoir si ces voix l'emporteront ou non », a-t-il poursuivi ajoutant que le parti serait ouvert aux personnalités qui "décideraient de sortir de leur zone de confort" pour aider l'AfD.

(Thomas Seythal and Miranda Murray, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)