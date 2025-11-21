 Aller au contenu principal
Allemagne: L'activité du secteur privé perd de son dynamisme, selon l'indice PMI
21/11/2025

La ligne d'horizon du quartier bancaire est visible au coucher du soleil à Francfort

L'activité du secteur privé allemand a perdu de son dynamisme en novembre alors que le secteur manufacturier s'est contracté de façon inattendue et que celui des services n'a pas progressé autant qu'espéré, montre une enquête auprès des directeurs d'achats publiée vendredi.

L'indice PMI HCOB "flash" composite, compilé par S&P Global et qui regroupe les services et l'industrie manufacturière, a reculé à 52,1 ce mois-ci contre 53,9 en octobre, marquant un plus bas de deux mois.

Cela fait six mois consécutifs que l'indice PMI composite se situe au-delà du seuil de 50 qui sépare une croissance d'une contraction de l'activité.

L'indice PMI manufacturier a reculé à 48,4 en novembre après 49,6 en octobre et alors que les économistes interrogés par Reuters visaient une amélioration à 49,8.

Les nouvelles commandes dans le secteur manufacturier ont chuté, particulièrement celles liées à l'export.

L'indice PMI des services a reculé à 52,7 en novembre contre 54,6 le mois précédent et sous les attentes à 54,0.

"Ces chiffres constituent un revers majeur pour l'Allemagne", pointe Cyrus de la Rubia, économiste chez Hamburg Commercial Bank.

"Globalement, l'économie allemande peine à afficher une croissance marginale au quatrième trimestre."

(Rédigé par Miran Murray, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

