Allemagne: L'activité du secteur manufacturier montre des signes de résilience en août

Un ouvrier travaille sur une ligne de production de l'usine 56 Mercedes-Benz à Sindelfingen

BERLIN (Reuters) -Le secteur manufacturier allemand a montré des signes de résilience en août avec une accélération de la croissance de la production et des nouvelles commandes malgré une baisse de l'emploi, a montré une enquête auprès des chefs d'entreprises publiée lundi.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) final HCOB pour l'industrie manufacturière allemande, compilé par S&P Global, est passé de 49,1 en juillet à 49,8 en août, soit une valeur légèrement inférieure à la barre des 50 qui distingue croissance et contraction de l'activité.

L'indice, qui ressort finalement au plus haut depuis le milieu de l'année 2022, est soutenu par la hausse des nouvelles commandes et de la production pour le troisième mois consécutif.

Les ventes à l'exportation subissent toutefois une baisse marginale, une première en cinq mois, et l'emploi continue de diminuer à un rythme plus rapide que le mois dernier.

"La capacité à augmenter la production malgré les difficultés croissantes témoigne de la résistance (du secteur)", a jugé Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank, qui souligne toutefois les défis que représentent les droits de douane américains, l'intensification de la concurrence chinoise et la force de l'euro.

(Rédigé par Miranda Murray ; version française Bertrand De Meyer, édité par Augustin Turpin)