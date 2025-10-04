Allemagne-Des drones signalés près de l'aéroport de Munich, les opérations suspendues

L'aéroport de Munich, en Allemagne, a retardé samedi la reprise de ses opérations après que des drones ont été signalés près de son espace aérien pour la deuxième fois en moins de 24 heures.

Des survols de drones non-identifiés dans la nuit de jeudi à vendredi au-dessus de l'aéroport de Munich avaient déjà entraîné l'annulation et le détournement de dizaines de vols vendredi, affectant ainsi près de 3.000 passagers et conduisant les autorités à ouvrir une enquête.

L'aéroport, dont les opérations devaient reprendre à 05h00, a recommandé aux passagers de contacter les compagnies aériennes avec lesquelles ils voyagent.

Dans un communiqué diffusé sur son site internet, l'aéroport a indiqué que 23 vols avaient été déroutés et que 12 vols à destination de Munich et 48 vols au départ de la ville avaient été annulés ou retardés.

(Karin Strohecker et Mrinmay Dey, avec Kirsti Knolle, rédigé par Thomas Escritt; version française Camille Raynaud)